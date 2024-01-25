* LE PDG DE TESLA, ELON MUSK, DÉCLARE QUE LE DÉVELOPPEMENT DE LA PROCHAINE GÉNÉRATION DE PRODUITS EST TRÈS AVANCÉ - CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE
* TESLA PRODUIRA D'ABORD DES VÉHICULES DE NOUVELLE GÉNÉRATION AU TEXAS, PUIS AU MEXIQUE
* TESLA PRÉVOIT QUE LES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT DÉPASSERONT 10 MILLIARDS DE DOLLARS EN 2024
* LE PDG DE TESLA, M. MUSK, DÉCLARE QUE LA PRODUCTION DE LA PROCHAINE GÉNÉRATION DE VÉHICULES COMMENCERA VERS LA FIN DE 2025.
* LE PDG DE TESLA, M. MUSK, AFFIRME QUE LA PRODUCTION DE LA PROCHAINE GÉNÉRATION DE VÉHICULES COMMENCERA AU COURS DU SECOND SEMESTRE DE L'ANNÉE PROCHAINE.
* LE PRÉSIDENT DE TESLA MUSK DÉCLARE QUE LA MONTÉE EN PRODUCTION DU VÉHICULE DE NOUVELLE GÉNÉRATION SERA DIFFICILE.
* TESLA ANNONCE UNE AUGMENTATION DES COMMANDES DE CELLULES DE BATTERIES AUPRÈS DES FOURNISSEURS
* LE PDG DE TESLA, M. MUSK, DÉCLARE VOULOIR CONTRÔLER 25 % DE L'ENTREPRISE AFIN D'ÊTRE UN GESTIONNAIRE EFFICACE D'UNE TECHNOLOGIE TRÈS PUISSANTE.
* LE PDG DE TESLA, M. MUSK, DÉCLARE QU'UNE DOUBLE CLASSE D'ACTIONS "SERAIT IDÉALE".
* LE PDG DE TESLA, ELON MUSK, DÉCLARE AVOIR EU DES CONVERSATIONS PRÉLIMINAIRES AVEC DES CONSTRUCTEURS AUTOMOBILES SUR LES LICENCES FSD.
* LE PDG DE TESLA, ELON MUSK, DÉCLARE QUE DE NOMBREUSES ENTREPRISES NE CROIENT PAS À L'EXISTENCE DE LA DSF.
* TESLA VEUT D'ABORD DÉMONTRER LE SUCCÈS DE LA PLATEFORME DE NOUVELLE GÉNÉRATION À AUSTIN AVANT DE COMMENCER LA CONSTRUCTION AU MEXIQUE
* LE PDG DE TESLA, M. MUSK, AFFIRME QUE L'ENTREPRISE A DES CHANCES D'EXPÉDIER QUELQUES UNITÉS OPTIMUS L'ANNÉE PROCHAINE.
* LE PDG DE TESLA, M. MUSK, AFFIRME QUE LES CONSTRUCTEURS AUTOMOBILES CHINOIS "DÉMOLIRONT" LEURS RIVAUX SANS BARRIÈRES COMMERCIALES.
* TESLA CEO MUSK DIT QUE CO COUVRE SES PARIS SUR DOJO AVEC D'IMPORTANTES COMMANDES DE NVIDIA
* Le PDG de TESLA, M. MUSK, déclare que DOJO est "un pari à long terme qui vaut la peine d'être pris", "pas du tout sûr" Texte source pour Eikon : Autres informations sur l'entreprise :