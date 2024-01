Par Una Galani DAVOS, Suisse, 16 janvier (Reuters) Le constructeur automobile indien Mahindra & Mahindra a dit au gouvernement qu'il devait y avoir des règles du jeu équitables entre les acteurs nationaux et étrangers et que la fabrication locale devait être encouragée, a déclaré un haut dirigeant, alors que New Delhi cherche à attirer des constructeurs automobiles tels que Tesla.

Mahindra et Tata Motors ont fait pression en privé sur les autorités indiennes pour qu'elles n'abaissent pas les taxes d'importation de 100 % sur les véhicules électriques et qu'elles protègent les entreprises nationales et leurs investisseurs étrangers, alors que le gouvernement examine les projets de Tesla d'entrer sur le marché, a rapporté Reuters le mois dernier.

Interrogé sur l'entrée de Tesla sur le marché et sur la politique de New Delhi visant à réduire les taxes à l'importation, le directeur général de Mahindra, Anish Shah, a déclaré que son entreprise avait fait des démarches auprès des autorités indiennes pour que les fabricants mondiaux de véhicules électriques soient incités à investir en Inde.

"Les règles du jeu doivent être équitables et il est important d'investir en Inde", a déclaré M. Shah lors d'un entretien accordé à Reuters à l'occasion de la réunion annuelle du Forum économique mondial, sans mentionner Tesla nommément.

"Notre approche consiste essentiellement à créer une industrie plus forte en Inde et à ne pas nous retrouver dans une situation où la fabrication se fait en dehors de l'Inde et où l'Inde devient simplement un importateur de produits", a-t-il ajouté.

L'année dernière, l'Inde a vendu 4 millions de voitures, dont 82 000 seulement étaient des VE, mais le segment naissant a enregistré une croissance des ventes de 115 % par rapport à l'année précédente.

Mahindra a levé environ 400 millions de dollars auprès de Temasek (Singapour) et de British International Investment, tandis que la société de capital-investissement TPG et la société de portefeuille de l'État d'Abu Dhabi ADQ ont investi 1 milliard de dollars en 2021 dans Tata.

M. Shah a déclaré que Mahindra prévoyait d'introduire en bourse son unité EV, mais pas avant 2029, "parce que nous devons être en mesure de montrer un succès significatif dans cette activité".

"Pour nous, l'électrique est l'avenir", a-t-il déclaré.

Tesla a proposé d'implanter une usine en Inde, mais a également demandé une réduction des taxes à l'importation pour les voitures électriques. Selon Reuters, l'Inde travaille sur une nouvelle politique visant à réduire les taxes d'importation sur les véhicules électriques jusqu'à 15 % pour les entreprises qui s'engagent à fabriquer localement.

Mais cela a inquiété l'industrie indienne, des sources affirmant que l'arrivée de Tesla pourrait compromettre les futures levées de fonds des entreprises indiennes de véhicules électriques, car elles ont besoin d'un régime stable et favorable en matière de taxes à l'importation.