TESLA : Wedbush réduit son objectif de cours

Le 28 mars 2024 à 15:22

Tout en maintenant son opinion 'surperformance' sur Tesla, Wedbush réduit son objectif de cours de 315 à 300 dollars, pour refléter des livraisons plus faibles et un abaissement de ses chiffres pour le constructeur de voitures électriques.



'Le premier trimestre s'est révélé cauchemardesque pour Tesla en termes de livraisons, alors que la demande en Chine demeure très faible', met en avant le broker, qui réduit ses estimations de livraisons pour le trimestre s'achevant de 475.000 à 425.000.



En dépit de 'sombres nuages de tempête s'accumulant à court terme', Wedbush demeure positif sur Tesla pour les toutes prochaines années, estimant que sa mainmise sur le marché des véhicules électriques va se renforcer.



