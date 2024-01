Tidal Financial Group et ZEGA Financial ont lancé un nouveau fonds négocié en bourse (ETF) conçu pour tirer profit de la croissance future des "Sept Magnifiques", sociétés de croissance et de technologie qui ont fini par dominer les indices et les rendements du marché américain.

Le YieldMax Magnificent 7 Fund of Options Income ETFs investira dans sept ETF YieldMax existants à action unique qui utilisent des stratégies d'options d'achat couvertes pour générer à la fois des gains en capital et des revenus sur chacun de ces géants de la technologie : Apple Inc, Microsoft Corp, Alphabet Inc. Meta Platforms Inc., Tesla Inc., Amazon.com Inc. et Nvidia Corp.

Roundhill Investments a été le premier fournisseur d'ETF à lancer un fonds ciblant explicitement le thème qui a capté l'attention et l'imagination des investisseurs en novembre, en rebaptisant et en relançant un ETF sur les méga-technologies sous le nom d'ETF Roundhill Magnificent Seven.

Les actifs sous gestion sont rapidement passés d'environ 10 millions de dollars à 73 millions de dollars aujourd'hui, selon les données de Morningstar Direct et de Roundhill.

Alors que l'indice Standard & Poor's 500 a progressé de 24 % l'année dernière, l'indice Nasdaq Composite, dominé par les Sept Magnifiques, a fait un bond de 43 %. Le groupe lui-même a enregistré un gain moyen de plus de 110 %.

TrackInsight, une société basée à Paris qui surveille le secteur des ETF, indique que jusqu'à récemment, les émetteurs préféraient lancer des fonds liés à des tranches plus larges de l'univers technologique, comme l'indice NYSE FANG+.

"Il y a un dicton qui dit 'nourrissez les canards pendant qu'ils cancanent', et les investisseurs cancanent clairement pour les actions du Mag 7", a déclaré Steve Sosnick, stratège en chef chez Interactive Brokers, une société de négociation et de tenue de marché.

Il a ajouté que les fonds "Magnificent Seven" étaient "extraordinairement étroits" et que de tels thèmes étaient par nature éphémères, de sorte que les investisseurs pourraient subir de lourdes pertes si les bénéfices étaient décevants.

Les trois entreprises qui ont publié leurs résultats trimestriels jusqu'à présent - Microsoft, Alphabet et Tesla - n'ont pas répondu aux attentes élevées. Le PDG de Tesla, Elon Musk, a mis en garde contre un "ralentissement notable" de la croissance des ventes, tandis que les actions de Microsoft et d'Alphabet se sont effondrées après l'annonce d'une hausse des coûts et des recettes après la clôture du marché mardi. (Reportage de Suzanne McGee, édition de Tomasz Janowski)