Teva Pharmaceutical Industries Limited est une société pharmaceutique basée en Israël. La société opère à travers trois segments : L'Amérique du Nord, l'Europe et les marchés internationaux. Chaque secteur d'activité gère un portefeuille complet de produits dans sa région, y compris des génériques, des produits de spécialité et des produits en vente libre (OTC). En plus de ces trois segments, la société a d'autres activités, principalement la vente d'ingrédients pharmaceutiques actifs (API) à des tiers, certains services de fabrication sous contrat et une plate-forme de concession de licences offrant un portefeuille de produits à d'autres sociétés pharmaceutiques par l'intermédiaire de sa filiale Medis.

Secteur Produits pharmaceutiques