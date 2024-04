Texas Roadhouse, Inc. est une société de restauration qui opère principalement dans le secteur de la restauration décontractée. La société exploite trois concepts de restaurants sous les noms de Texas Roadhouse, Bubba's 33 et Jaggers. Texas Roadhouse est un concept de restauration décontractée à service complet qui propose un assortiment de steaks spécialement assaisonnés et vieillis, coupés à la main chaque jour sur place et cuits à la commande sur des grils ouverts. Son Bubba's 33 est un concept de restauration décontractée à service complet proposant des plats préparés à la main pour tous avec un peu de rock 'n' roll, de la bière glacée et des boissons de marque. Son Jaggers est un concept de restauration rapide qui propose des hamburgers, des filets de poulet panés à la main et des sandwichs au poulet servis avec des sauces faites maison. Le restaurant Bubba's 33 consiste en un bâtiment indépendant d'environ 7 600 pieds carrés pouvant accueillir entre 270 et 330 personnes. L'entreprise exploite environ 582 restaurants Texas Roadhouse, dont 45 sous le nom de Bubba's 33 et huit sous le nom de Jaggers.

