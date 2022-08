Hydrafacial de BeautyHealth rejoint le nouvel étage consacré au bien-être, des Galeries Lafayette Haussmann, en partenariat avec Innerskin, fournisseur exclusif des instituts de beauté

Innerskin x Hydrafacial disposera d’un emplacement permanent dans La Wellness Galerie de 30 000 pieds carrés, qui devrait être le plus grand espace spécialisé bien-être, dans toute l’Europe

The Beauty Health Company (NASDAQ : SKIN), a annoncé aujourd’hui que sa marque phare, Hydrafacial, sera présente sur le nouvel étage consacré au bien-être, des Galeries Lafayette Haussmann, en partenariat avec Innerskin, le fournisseur exclusif des instituts de beauté du grand magasin emblématique. Prévue pour ouvrir officiellement en septembre, La Wellness Galerie devrait être le plus grand espace dédié au bien-être, en Europe.

« Nous sommes ravis de nous associer à Innerskin pour proposer notre technologie révolutionnaire Hydrafacial aux Galeries Lafayette, une véritable institution parisienne. Notre mission est de proposer Hydrafacial partout où les consommateurs vivent, travaillent et se divertissent, et Innerskin est le partenaire idéal pour prolonger notre incroyable expérience dans La Wellness Galerie, une destination inégalée en Europe », a déclaré Andrew Stanleick, président et chef de la direction de BeautyHealth. « Pour les consommateurs d’aujourd’hui, beauté et bien-être sont de plus en plus indissociables, et Hydrafacial est là pour aller à leur rencontre. L’expérience que nous offrons, qui renforce la confiance et donne de l’éclat, les invite ainsi à venir en magasin et à y effectuer d’autres achats. »

Innerskin x Hydrafacial à La Wellness Galerie reflète parfaitement la stratégie omnicanal d’hypercroissance dont fait l’objet d’Hydrafacial, et ce, dans sa forme la plus authentique consistant à offrir l’intégralité de l’expérience de traitement de la marque à ses acheteurs, dans un cadre esthétique de qualité, chez un détaillant haut de gamme. Hydrafacial est réputée pour générer du trafic de consommateurs vers les entreprises de ses partenaires, qu’il s’agisse d’instituts de beauté, de centres de remise en forme, ou de lieux de vente au détail et d’accueil, servant de passerelle vers d’autres produits et traitements.

« Chez Innerskin, nous comprenons la relation importante qui existe entre la santé de la peau et la beauté. Nos amis de BeautyHealth partagent cette vision, et nous ne pourrions être plus enthousiastes à l’idée de nous associer pour apporter Hydrafacial à la nouvelle destination bien-être de Paris, La Wellness Galerie », a confié Chrystelle Eid, présidente et cheffe de la direction d’Innerskin. « Notre équipe d’experts considère les traitements Hydrafacial comme une étape essentielle dans tous nos programmes de soins cutanés, une peau saine étant plus réceptive à nos traitements médicaux complémentaires. Et nous sommes impatients de partager nos avancées avec l’ensemble de la communauté française. »

Le nouveau concept La Wellness Galerie des Galeries Lafayette s’étend sur 30 000 pieds carrés, et propose une expérience unique réunissant les meilleurs spécialistes du bien-être, de la beauté, des soins personnels, de l’énergie et du sport.

Les consommateurs peuvent dès maintenant réserver en ligne un traitement Hydrafacial via Innerskin, sur le site Wellness des Galeries Lafayette ; les premiers rendez-vous sont disponibles pour septembre.

À propos de The Beauty Health Company

The Beauty Health Company (NASDAQ : SKIN) est une société mondiale qui crée de nouvelles références, en proposant des expériences beauté et santé, dont l’objectif est de permettre aux consommateurs de réinventer la relation avec leur peau, leur corps et leur confiance en eux. Notre marque phare, HydrafacialTM, est à l’origine de la création de la catégorie de l’hydradermabrasion, procédure qui consiste à utiliser un système breveté de diffusion, appelé « vortex-fusion » pour nettoyer, exfolier et hydrater la peau avec des solutions et des sérums exclusifs. Hydrafacial offre une expérience des soins cutanés, non invasive et accessible. Avec notre puissante communauté d’esthéticiens, de consommateurs et de partenaires, nous personnalisons des solutions de soins cutanés pour tous les âges, sexes, carnations, et types de peau. Hydrafacial est disponible dans plus de 90 pays, avec une base installée de près de 23 000 systèmes de livraison, permettant d’offrir des millions d’expériences aux consommateurs, chaque année. Trouvez un soin Hydrafacial local sur https://Hydrafacial.com/find-a-provider/. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.beautyhealth.com.

À propos d’Innerskin :

Innerskin est un fournisseur innovant pour instituts de beauté, basé à Paris. Grâce à notre équipe de médecins et d’esthéticiens à la pointe du secteur, nous proposons une approche hautement personnalisée des soins de la peau, qui transcende la frontière traditionnelle entre santé et beauté. Notre approche unique est fondée sur la conviction selon laquelle une peau rayonnante à l’extérieur passe d’abord par une peau saine à l’intérieur. Tous nos programmes de traitement sont non invasifs et adaptés aux besoins spécifiques de chaque membre de notre clientèle. Pour réserver une consultation, ou obtenir de plus amples informations, rendez-vous sur www.innerskin.fr

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20220808005865/fr/