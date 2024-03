The Beauty Health Company est une entreprise créatrice de catégories qui propose des expériences de beauté et de santé. Sa marque phare, HydraFacial, a créé la catégorie de l'hydradermabrasion en utilisant des systèmes de diffusion brevetés Vortex-Fusion (systèmes de diffusion) pour nettoyer, extraire, infuser et hydrater la peau avec des solutions et des sérums. La société dispose de systèmes de diffusion omnicanaux là où les consommateurs vivent, travaillent et se divertissent, notamment dans les cabinets médicaux, les spas Medi, les spas de jour, les hôtels, les centres de villégiature, les salles de sport, les centres de bien-être et d'autres lieux de vente au détail. HydraFacial est accessible et adapté aux consommateurs de tous sexes, âges et types de peau. Il propose Keravive, un traitement conçu pour nettoyer, exfolier et hydrater le cuir chevelu. HydraFacial est disponible dans plus de 90 pays avec une base d'installation d'environ 25 000 systèmes de livraison.

Secteur Produits cosmétiques