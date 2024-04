The Trade Desk, Inc. est spécialisé dans le développement et l'exploitation d'une plateforme en ligne dédiée à l'achat d'espaces publicitaires. Basée sur des données, la plateforme permet aux annonceurs d'optimiser le placement, la réalisation et la gestion des campagnes publicitaires ainsi que le ciblage des audiences.

Secteur Logiciels