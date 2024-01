Tincorp Metals Inc. est une société canadienne d'exploration minière qui se concentre sur des projets d'étain en Bolivie et sur un projet d'or près de Whitehorse, au Yukon, au Canada. Les projets de la société comprennent le projet d'étain SF, le projet polymétallique étain-zinc-argent (Sn-Zn-Ag) Porvenir et le projet aurifère Skukum. Le projet SF Tin couvre une superficie d'environ deux kilomètres carrés (km2) dans le département de Potosi en Bolivie. Le projet Porvenir Sn-Zn-Ag est situé au centre de la ceinture d'étain bolivienne, à 65 kilomètres au sud-est de la ville d'Oruro, dans le département d'Oruro. Le projet aurifère Skukum est situé dans le sud du Yukon, au Canada, à environ 55 km au sud de la capitale du territoire, Whitehorse. Ce projet a une superficie d'environ 170,3 km2 et consiste en 1 051 titres miniers de quartz, entiers ou fractionnés, qui englobent le gisement d'or et d'argent de Skukum Creek, le gisement d'or de Goddell et l'ancienne mine d'or du mont Skukum. Ses filiales comprennent Whitehorse Gold (Yukon) Corp et Tin Metals Corp.

Secteur Or