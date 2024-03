Tokyo Electron Ltd est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation d'équipements de production de semi-conducteurs et d'écrans plats. Le CA par famille de produits se répartit comme suit : - équipements de production de semi-conducteurs (94%) ; - équipements de production d'écrans plats (6%). Le groupe propose parallèlement des équipements de fabrication de panneaux photovoltaïques. La répartition géographique du CA est la suivante : Japon (14,1%), Chine (28,5%), Corée du Sud (20,4%), Taiwan (17,9%), Amérique du Nord (10,9%), Europe (4,5%) et autres (3,7%).

Indices liés Nikkei 225