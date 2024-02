TOSHIBA TEC CORPORATION est une société basée au Japon qui se consacre principalement au développement, à la fabrication, à la vente et à la maintenance de machines de bureau et de machines électriques. La société opère à travers deux secteurs d'activité. Le segment des solutions de détail est impliqué dans le développement, la fabrication, la vente et la maintenance de systèmes de points de vente (POS) pour les marchés intérieurs et étrangers, de dispositifs multifonctions pour le marché intérieur, de systèmes d'identification automatique (ID) pour le marché intérieur et d'autres produits connexes. Le segment des solutions d'impression est impliqué dans le développement, la fabrication, la vente et la maintenance de dispositifs multifonctions pour les marchés d'outre-mer, de systèmes d'identification automatique pour les marchés d'outre-mer, de têtes à jet d'encre pour le marché intérieur et les marchés d'outre-mer et les autres produits connexes.

Secteur Equipements électroniques de bureau