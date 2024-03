Tractor Supply Company est le plus grand détaillant pour éleveurs et agriculteurs établi aux Etats-Unis. Le CA par famille de produits se répartit comme suit : - produits destinés aux chevaux, au bétail et aux animaux domestiques (47%) : produits de santé, de soins, de croissance et de confinement ; - matériels, outils, tracteurs et remorques (21%) ; - produits saisonniers (21%) : produits pour pelouses et jardins, équipements motorisés, cadeaux et jouets ; - vêtements et chaussures de travail et de loisirs (7%) ; - produits d'entretien agricole (4%). A fin 2020, le groupe dispose de 2 105 points de vente implantés aux Etats-Unis, sous les enseignes Tractor Supply et Del's Feed & Farm Supply (1 923) et Petsense (182).

Secteur Détaillants autres spécialités