Travelzoo est une société mondiale de médias Internet qui propose des expériences de voyage, de divertissement et de style de vie. Les segments de la société comprennent Travelzoo North America, Travelzoo Europe et Jack's Flight Club. Le secteur Travelzoo North America comprend ses activités au Canada et aux États-Unis. Le secteur Travelzoo Europe comprend les activités en France, en Allemagne, en Espagne et au Royaume-Uni. Le segment Jack's Flight Club comprend les revenus d'abonnement des membres premium qui accèdent et reçoivent des bulletins d'information avec des offres de vols de Jack's Flight Club par courrier électronique ou via les applications mobiles Android ou Apple. Ses produits et services sont le site Web de Travelzoo (travelzoo.com), les applications iPhone et Android de Travelzoo, la lettre d'information Top 20, le réseau Travelzoo et Jack's Flight Club. Le site Web et les bulletins d'information de Travelzoo comprennent des listes d'offres locales et d'escapades qui permettent à ses membres d'acheter des bons pour des offres d'entreprises locales, telles que des spas, des hôtels et des restaurants.

Secteur Loisirs et détente