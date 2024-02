Trimble, Inc. est spécialisé dans le développement et la commercialisation de solutions technologiques et logicielles à destination des secteurs de la construction, de l'agriculture, du transport, des services publics, des technologies géospatiales, etc. Le groupe propose des équipements et des logiciels utilisés dans la modélisation, la connectivité, les systèmes d'information et de communication, les systèmes de collecte et d'analyse de données, la gestion de projets, etc. Le CA par marché se répartit comme suit : - construction de bâtiments et d'infrastructures (38,9%) ; - technologies géospatiales (22,6%) ; - agriculture, foresterie et services publics (21,1%) ; - transport et logistique (17,4%). Le CA par source de revenus se ventile entre ventes de produits (61,4%), ventes d'abonnements (20,8%) et ventes de services (17,8%).

Secteur Logiciels