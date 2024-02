Trinity Industries, Inc. est propriétaire d'entreprises qui fournissent des produits et des services ferroviaires en Amérique du Nord. Les entreprises ferroviaires de la société commercialisent leurs produits et services ferroviaires sous le nom de TrinityRail. La plateforme TrinityRail propose des services de location et de gestion de wagons, de fabrication, d'entretien et de modification de wagons, ainsi que d'autres produits et services de logistique ferroviaire. Ses segments comprennent le groupe des services de location et de gestion de wagons et le groupe des produits ferroviaires. Le segment Railcar Leasing and Management Services Group possède et exploite un parc de wagons et fournit à des tiers des services de location, de gestion et d'administration de parc. Le segment du groupe des produits ferroviaires fabrique et vend des wagons et des pièces et composants connexes et fournit des services d'entretien et de modification des wagons. Il propose des solutions de wagons à ses clients, tels que l'agriculture, la construction et les métaux, l'énergie, les produits de consommation et les produits chimiques raffinés.

Secteur Véhicules et machines lourdes