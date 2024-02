UFP Industries, Inc. est une société holding qui possède des filiales en Amérique du Nord, en Europe, en Asie et en Australie qui fournissent des produits principalement fabriqués à partir de bois, de bois et de composites non ligneux, et d'autres matériaux. Les segments de la société comprennent la vente au détail, l'emballage et la construction. Le segment Retail Solutions est composé d'unités commerciales telles que ProWood, Sunbelt, Deckorators et UFP-Edge. Le segment Retail Solutions se concentre sur des propositions de produits distinctes, qui sont regroupées par marques et unités commerciales. Le secteur de l'emballage comprend des unités commerciales telles que Structural Packaging, PalletOne et Protective Packaging Solutions. Son segment Construction est composé d'unités commerciales telles que Factory-Built Housing, Site-Built Construction, Commercial Construction et Concrete Forming. Ses unités commerciales ProWood et Sunbelt fabriquent et vendent des produits en bois traité, notamment des terrasses, des clôtures, des treillis et des produits similaires, ainsi que des produits décoratifs et fonctionnels pour le gazon et le jardin.

Secteur Sylviculture