Utz Brands, Inc. est un fabricant de snacks salés de marque. La société produit des snacks salés, notamment des chips, des chips tortilla, des bretzels, des snacks au fromage, des peaux de porc, des snacks végétariens, des mélanges pour pubs et fêtes, et d'autres snacks. Les marques de la société comprennent les marques Power et Foundation. Les marques Power comprennent les marques Utz et On The Border, les marques artisanales, telles que Zapp's, Golden Flake Pork Skins, TORTIYAHS ! et Hawaiian, les marques BFY, telles que Good Health et Boulder Canyon, et certaines marques sous licence, telles que TGI Fridays. Les marques de base comprennent des marques régionales de snacks, telles que Bachman, Golden Flake Chips and Cheese, Tim's Cascade Snacks, Snyder of Berlin, Dirty Potato Chips et R.W. Garcia. La société distribue ses produits aux épiceries, aux grandes surfaces, aux clubs, aux magasins de proximité, aux pharmacies et à d'autres détaillants par le biais de livraisons directes, de distributeurs et de plus de 2 100 itinéraires de livraison directe aux magasins. La société fabrique ses produits dans plus de 16 usines réparties sur l'ensemble du territoire américain.

Secteur Transformation des aliments