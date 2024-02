Vacasa, Inc. propose une plateforme de gestion des locations de vacances en Amérique du Nord. La plateforme technologique et opérationnelle intégrée de la société est conçue pour optimiser les revenus de la location de vacances et l'entretien des maisons pour les propriétaires, offrir aux clients une expérience et fournir aux partenaires de distribution une variété de listes de maisons. L'application de la société, Vacasa.com, aide les clients à rechercher, découvrir et réserver des propriétés. Les clients du monde entier utilisent la technologie et les services de la société pour rechercher et réserver des propriétés répertoriées par Vacasa aux États-Unis, au Belize, au Canada, au Costa Rica et au Mexique. La société propose des solutions de soins à domicile directement aux propriétaires, telles que des services d'entretien et d'amélioration de la maison, des programmes de fourniture de linge et de serviettes, des services d'entretien ménager supplémentaires et d'autres services connexes. La société propose également d'autres offres, telles que des services de courtage immobilier et des services de gestion résidentielle aux associations communautaires et de propriétaires.

Secteur Internet