Vermilion Energy Inc. est un producteur d'énergie basé au Canada. La société se consacre à l'exploration, au développement, à l'acquisition et à la production de pétrole brut et de gaz naturel. La société exerce ses activités dans sept secteurs géographiques : Canada, États-Unis, France, Pays-Bas, Allemagne, Irlande et Australie. Ses activités se concentrent sur l'exploitation de zones de ressources conventionnelles de pétrole léger et de gaz naturel liquide en Amérique du Nord et sur l'exploration et le développement d'opportunités de gaz naturel conventionnel et de pétrole en Europe et en Australie.