Viper Energy, Inc, anciennement Viper Energy Partners LP, possède, acquiert et exploite des propriétés pétrolières et gazières en Amérique du Nord. La société se concentre sur la détention et l'acquisition d'intérêts miniers et de redevances dans des bassins à forte teneur en pétrole, principalement le bassin permien. Le bassin permien s'étend sur environ 75 000 miles carrés autour de Midland, au Texas. Les actifs de la société se composent d'intérêts miniers et de redevances portant sur 775 180 acres bruts et 26 315 acres nets de redevances dans le bassin permien. Les réserves prouvées de pétrole et de gaz naturel de ses actifs sont estimées à environ 148 900 milliers de barils d'équivalent pétrole brut (MBOE). Environ 72 % de ces réserves sont classées comme réserves prouvées développées et productives. Les réserves prouvées non développées de la société comprennent environ 525 emplacements bruts de puits horizontaux. Ses réserves prouvées comprennent environ 53 % de pétrole, 23 % de liquides de gaz naturel et 24 % de gaz naturel.