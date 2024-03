Vipshop Holdings Limited est une société de portefeuille. La Société est un détaillant en ligne de produits de marque à prix réduits en Chine. La Société propose des produits de marque aux consommateurs en Chine par le biais de ventes flash, principalement sur son site Web vip.com. Le secteur d'activité de la société est la vente, la distribution de produits et la proposition de marchandises sur ses plateformes en ligne. La Société mène ses activités par l'intermédiaire de ses filiales et de ses entités affiliées consolidées en Chine. Grâce à son modèle de ventes flash, la Société vend en ligne des quantités limitées de produits de marque à prix réduit pendant des périodes limitées. La société propose des produits diversifiés de plus de 17 000 marques nationales et internationales, notamment des vêtements pour femmes, hommes et enfants, des articles de mode, des cosmétiques, des articles pour la maison et d'autres produits de style de vie. La société propose une gamme de produits et de services aux consommateurs par le biais de lefeng.com, en se spécialisant dans les cosmétiques de marque, les vêtements, les produits de santé, l'alimentation et d'autres produits de consommation.

Secteur Internet