W. R. Berkley Corporation est une société holding organisée autour de 2 pôles d'activités : - assurance (87,4% des primes émises nettes) : assurance non vie (assurances dommage aux biens, accident, santé, responsabilité professionnelle, responsabilité civile, risques énergétiques et maritimes, automobile, habitation, voyages, incendie, risques commerciaux, ingénierie et risques divers) et assurance vie ; - réassurance (12,6%) : activité assurée essentiellement aux Etats-Unis, au Royaume Uni, en Europe continentale, en Australie, en Asie-Pacifique et en Afrique du Sud.

Indices liés S&P 500