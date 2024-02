WalkMe Ltd. est une société d'édition de logiciels basée en Israël qui propose une plateforme d'adoption numérique, WalkMe. La plateforme de l'entreprise simplifie l'expérience des utilisateurs grâce à des capacités de compréhension, d'engagement et d'orientation. WalkMe est un outil d'orientation et de navigation. Ses plateformes comprennent la gestion du capital humain (HCM), la gestion de la relation client (CRM) et la planification des ressources de l'entreprise (ERP). HCM comprend SuccessFactors, Oracle Cloud HCM, Workday et Kronos. Le CRM comprend Salesforce, ServiceNow, Oracle CX Cloud et Microsoft Dynamics 365. L'ERP comprend NetSuite, SAP Concur, Oracle Cloud ERP et SAP Ariba. La société offre ses services à divers secteurs, notamment les télécommunications, le commerce de détail et le commerce électronique, les établissements de santé, le secteur public, ainsi que les établissements bancaires et financiers.

