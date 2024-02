Watts Water Technologies, Inc. est un fournisseur de produits, de solutions et de systèmes qui gèrent et conservent le flux de fluides et d'énergie à l'intérieur, à travers et à l'extérieur des bâtiments. Ses gammes de produits comprennent des produits de contrôle des flux résidentiels et commerciaux, tels que des disconnecteurs, des régulateurs de pression d'eau, des soupapes de sûreté à température et à pression, et des produits de détection des fuites ; des produits de chauffage, de ventilation, de climatisation et de gaz, qui comprennent des chauffe-eau et des solutions de chauffage, des systèmes de chauffage hydronique et électrique pour les applications de chauffage par rayonnement sous le sol, des solutions de chauffage et d'eau chaude personnalisées et des groupes de pompes hydroniques ; les produits de drainage et de réutilisation de l'eau, qui comprennent des solutions de drainage et de collecte des eaux de pluie pour des applications commerciales, industrielles, marines et résidentielles, et des produits de qualité de l'eau, tels que des systèmes de filtration et de prévention du tartre au point d'utilisation et au point d'entrée de l'eau. L'entreprise propose également des produits pour les toilettes commerciales et la sécurité en cas d'urgence.

Secteur Machines et équipements industriels