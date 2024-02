West Pharmaceutical Services, Inc. est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation de composants et de systèmes destinés au conditionnement et à l'administration des médicaments injectables. Le groupe propose des emballages, des composants pour les seringues, des systèmes de cartouches, des dispositifs d'auto-injection, des accessoires pour les flacons, des composants spécialisés, etc. Le CA par famille de produits se répartit comme suit : - produits fabriqués en propre (81,8%) ; - produits fabriqués sous contrat (18,2%). La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (42,3%), Allemagne (16,8%), Irlande (8,7%), France (7,5%), Europe (12,1%) et autres (12,6%).

