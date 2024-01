Williams-Sonoma, Inc. est un détaillant spécialisé omnicanal de produits pour la maison. Ses marques comprennent Williams Sonoma, Pottery Barn, Pottery Barn Kids, Pottery Barn Teen, West Elm, Williams Sonoma Home, Rejuvenation et Mark and Graham. Elles sont commercialisées par le biais de sites web de commerce électronique, de catalogues de publipostage et de magasins de détail. Ces marques font également partie du programme d'adhésion gratuite de l'entreprise qui propose aux membres des avantages dans toute la famille de marques Williams-Sonoma. Les produits Williams Sonoma comprennent tout ce qu'il faut pour cuisiner, manger et recevoir, notamment des ustensiles de cuisine, des outils, des appareils électriques, des couverts, des articles de table et de bar, des articles d'extérieur, des meubles et une bibliothèque de livres de cuisine. La marque comprend également Williams Sonoma Home qui propose du mobilier d'intérieur et des accessoires de décoration. Pottery Barn est un détaillant omnicanal de mobilier de maison. La société exploite 530 magasins, dont 489 dans 41 États, Washington, D.C. et Porto Rico, 20 magasins au Canada, 19 magasins en Australie et deux magasins au Royaume-Uni.