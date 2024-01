WW International, Inc. est une société de technologie centrée sur l'humain. Elle propose des produits numériques par abonnement basés sur l'approche WW de la perte et de la gestion du poids. Ses produits fournissent des ressources interactives et personnalisées qui permettent aux utilisateurs de suivre son programme de gestion du poids par le biais de son application et de ses produits Web. Elle opère à travers quatre segments géographiques : Amérique du Nord, Europe continentale (CE), Royaume-Uni et Autres. L'activité numérique de la société fait référence à la fourniture d'abonnements à ses propositions de produits numériques, notamment Digital 360, et Personal Coaching + Digital. Son activité Ateliers + Digital fournit un accès illimité à ses ateliers combinés à ses propositions de produits numériques par abonnement aux abonnés du plan d'engagement. Elle comprend également la fourniture d'un accès aux ateliers pour les membres qui ne souscrivent pas à des plans d'engagement, y compris les membres qui paient à l'utilisation. Ses offres numériques sont également proposées par le biais d'ateliers et de divers événements et expériences.

Secteur Services à la personne