Yangtze Optical Fibre and Cable Joint Stock Limited Company est principalement engagée dans la fabrication et la vente de préformes de fibres optiques, de fibres optiques et de câbles à fibres optiques. La société exerce ses activités dans deux secteurs. Le segment des fibres optiques et des préformes de fibres optiques est engagé dans la fabrication de fibres optiques et de performances de fibres optiques qui sont vendues à des parties externes. Le segment des câbles à fibres optiques fabrique des câbles à fibres optiques qui sont vendus à des tiers. Par l'intermédiaire de ses filiales, la société est également engagée dans la production et la vente de systèmes de distribution de locaux.

Secteur Communications et réseautage