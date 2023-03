Lire la suite Yanlord Land Group Limited est un promoteur immobilier. La société se concentre sur le développement de projets immobiliers résidentiels, commerciaux et intégrés entièrement équipés dans des villes sélectionnées de la République populaire de Chine (RPC) et de Singapour. Ses segments comprennent le développement immobilier, l'investissement immobilier et l'exploitation hôtelière, la gestion immobilière et autres. Le... Secteur Développement et opérations immobilières Agenda 15/08 Publication de résultats