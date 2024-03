Zscaler, Inc. est spécialisé dans la conception, le développement et la commercialisation de logiciels de sécurité. La société dispose d'une plate-forme « Zscaler Zero Trust Exchange» basée sur le cloud permettant la sécurisation des réseaux Internet et la protection des infrastructures informatiques contre les menaces. La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (49,2%), Europe-Moyen Orient-Afrique (33,9%), Asie-Pacifique (14,3%) et autres (2,6%).

Secteur Logiciels