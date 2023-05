Le titre Merck KGaA présente une configuration technique intéressante de consolidation horizontale. La phase d'accumulation actuelle doit théoriquement laisser place à une accélération haussière.

On pourra par conséquent profiter de cette phase d'indécision pour se positionner acheteur en amont du signal.



On visera une accélération haussière en direction des 176.2 EUR, scénario conforté par les fondamentaux solides du groupe.



On pourra acheter le turbo CALL Société Générale LN21S qui cote 5.49 EUR. Le potentiel de gain est de l'ordre de 20% pour ce produit dérivé et le seuil d'invalidation théorique, fixé initialement vers 161 EUR, limitera le risque à -9%.





