Le titre Vallourec présente une configuration positive sur le court terme au-dessus du support des 15.58 EUR. La zone de résistance des 18.12 pourrait toutefois engendrer quelques prises de bénéfices après la hausse de ces dernières séances.

Le timing apparaît donc intéressant pour miser sur ce scénario et anticiper ainsi une rechute en direction de la zone des 15.6 EUR.



On pourra donc acheter le turbo PUT BNP Paribas 3JDOB qui cote 0.37 EUR. On visera les 18.12 EUR sur le sous-jacent, soit un potentiel de l'ordre de 50% pour ce produit dérivé. Le seuil d'invalidation théorique, fixé initialement vers 18.8 EUR, limitera le risque à -36%.





Nous assurons le suivi des produits proposés et rédigeons une nouvelle recommandation pour la sortie de la ligne. A ce titre, les objectifs et seuils d'invalidation sont indiqués à titre informatif et peuvent évoluer en fonction des conditions de marché et de nos convictions.