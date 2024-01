L'excellent début d'année des marchés boursiers américains sera mis à l'épreuve la semaine prochaine, au cours d'une période riche en résultats technologiques, en réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale et en rapport sur l'emploi, qui est très surveillé.

L'indice S&P 500 a augmenté de près de 3 % depuis la fin du mois de décembre et s'approche de ses niveaux les plus élevés, en partie grâce aux prévisions d'un ralentissement de l'économie américaine, dans lequel la croissance reste stable tandis que l'inflation ralentit.

Cet optimisme pourrait être mis à l'épreuve par une série d'événements susceptibles de modifier le marché. Il s'agit notamment des bénéfices d'Alphabet et de Microsoft mardi, de la conclusion de la réunion de la Réserve fédérale mercredi, et des résultats d'Apple et d'Amazon jeudi. La semaine s'achèvera vendredi avec le rapport sur les emplois non agricoles et les résultats de Meta Platforms.

À travers tout cela, le marché va chercher à confirmer que nous sommes dans une phase d'atterrissage en douceur", a déclaré Jack Janasiewicz, stratégiste en chef de portefeuille chez Natixis Investment Managers Solutions. "Tant que la croissance se maintiendra à un niveau satisfaisant, le marché continuera à progresser.

Les bénéfices seront au cœur de l'actualité, puisque cinq des sept grandes valeurs technologiques et de croissance qui ont tiré les marchés vers le haut pendant la majeure partie de l'année dernière publieront leurs résultats la semaine prochaine.

Collectivement, la capitalisation boursière d'Alphabet, de Microsoft, d'Apple, d'Amazon et de Meta représente près de 25 % de l'indice S&P 500, ce qui leur confère une influence considérable sur les performances de l'indice général.

Alors que la plupart des entreprises du groupe ont poursuivi leur progression en 2024, les actions du constructeur électrique Tesla ont perdu plus de 26 % depuis le début de l'année, ce qui en fait l'une des plus mauvaises performances du S&P 500 depuis le début de l'année. De même, le fabricant de puces Nvidia a profité de l'engouement pour l'intelligence artificielle pour réaliser un gain de près de 23 % cette année.

"Il n'y a plus de performance monolithique parmi ces actions", a déclaré Liz Ann Sonders, responsable de la stratégie d'investissement chez Charles Schwab. "S'il y a une baisse des bénéfices, le marché dans son ensemble pourrait s'en ressentir.

Les entreprises du S&P 500 déclarent des bénéfices supérieurs de 4,2 % aux attentes, ce qui est conforme à la moyenne à long terme et inférieur à la moyenne de 5,7 % des quatre trimestres précédents, selon les données de LSEG.

La réunion de la Fed et la conférence de presse ultérieure de son président Jerome Powell pourraient également influencer les marchés. Certains investisseurs réévaluent à présent leurs attentes antérieures concernant les baisses de taux cette année à la suite de données économiques solides et de déclarations de responsables de la Fed qui ont suggéré que les baisses de taux pourraient ne pas être aussi agressives que prévu, a déclaré Tiffany Wade, gestionnaire de portefeuille senior chez Columbia Threadneedle Investments.

Les investisseurs ont repoussé de mars à mai les attentes concernant la première baisse de taux du cycle de la Fed. Les marchés évaluent maintenant à 135 points de base les réductions d'ici la fin de l'année, contre plus de 160 points de base attendus en décembre.

Alors que la Fed devrait laisser ses taux inchangés la semaine prochaine, les investisseurs chercheront à savoir si la banque centrale estime avoir suffisamment progressé dans sa lutte contre l'inflation pour commencer à réduire les coûts d'emprunt le plus tôt possible.

"Le commentaire de la Fed la semaine prochaine pourrait créer un risque que les attentes concernant la première baisse des taux soient repoussées encore plus loin dans l'année, ce qui pourrait être négatif pour les prix du marché actuellement", a déclaré M. Wade. "Le marché est plus confiant quant à la possibilité d'un atterrissage en douceur. Je n'en suis pas encore totalement convaincu.

Les marchés seront également à l'affût de signes indiquant que la Fed prévoit de modifier son programme de resserrement quantitatif, qui a contribué au resserrement de la politique monétaire en réduisant les liquidités sur le marché du Trésor.

Les investisseurs attendront également les estimations du département du Trésor concernant le financement futur et la taille des adjudications, qui seront communiquées lundi et mercredi. Les inquiétudes concernant l'offre de titres du Trésor en raison des dépenses liées au déficit ont contribué à faire grimper les rendements obligataires. Le taux de rendement du Trésor à 10 ans est proche de son plus haut niveau depuis la mi-décembre.

À la fin de la semaine, les données relatives à l'emploi aux États-Unis pourraient ne pas satisfaire les investisseurs. Une forte baisse de l'emploi pourrait suggérer que les 525 points de base d'augmentation des taux d'intérêt décidés par la Fed depuis 2022 commencent enfin à porter leurs fruits, tandis que des embauches plus importantes que prévu pourraient inciter la banque centrale à maintenir les taux à un niveau élevé afin d'éviter un rebond de l'inflation.

En l'état actuel des choses, les preuves de la vigueur de l'économie ont surpris les investisseurs ces dernières semaines. La croissance américaine a été plus forte que prévu au quatrième trimestre, comme l'ont montré les données en début de semaine, et l'économie a écarté les prédictions de récession en augmentant de 2,5 % en 2023.

Dans l'ensemble, la semaine prochaine est la plus importante semaine de risque événementiel de mémoire récente", a écrit Charlie McElligott, stratège chez Nomura. (Reportage de David Randall ; rédaction d'Ira Iosebashvili, Nick Zieminski et David Gregorio)