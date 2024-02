La robustesse des données économiques américaines confronte les investisseurs à une question inattendue : la forte croissance peut-elle continuer à pousser les actions à la hausse même si la Réserve fédérale américaine assouplit moins sa politique monétaire que le marché ne l'espérait ?

La perspective d'une baisse des taux d'intérêt de la part de la Réserve fédérale a fait grimper les actions en flèche à la fin de l'année 2023 et a poussé l'indice S&P 500 à un niveau record en janvier. L'indice est en hausse de 4 % cette année, après avoir bondi de 24 % en 2023.

Ce discours a été ébranlé par des éléments indiquant que l'économie est peut-être trop dynamique pour que la Fed puisse réduire ses taux sans risquer un rebond inflationniste. Le chiffre spectaculaire de l'emploi américain publié vendredi est le dernier signe en date d'une croissance plus forte que prévu, après que le président de la Fed, Jerome Powell, a dégonflé quelques jours plus tôt les espoirs de voir la banque centrale commencer à abaisser ses taux en mars.

"Si l'on considère le quatrième trimestre et le récent rebond des actions, on constate qu'ils ont été en grande partie motivés par l'idée d'un pivot de la Fed, et que ce pivot est en train de s'évaporer sous nos yeux", a déclaré Matthew Miskin, coresponsable de la stratégie d'investissement chez John Hancock Investment Management.

Les attentes du marché concernant une réduction des taux à court terme ont diminué après les données sur l'emploi, les contrats à terme liés au principal taux directeur de la Fed reflétant une probabilité de 70 % que la banque centrale réduise les coûts d'emprunt lors de sa réunion du 1er mai, contre plus de 90 % jeudi, selon l'outil FedWatch de la CME. La probabilité d'une réduction en mars s'élevait à environ 20 %, contre un peu moins de 50 % il y a une semaine.

Avec le rapport sur l'emploi de vendredi, "les six ou sept baisses de taux que les marchés prévoyaient semblent très peu probables", a déclaré Seema Shah, stratège mondial en chef chez Principal Asset Management, dans un commentaire écrit.

Le rapport de vendredi sur l'emploi a montré que le nombre d'emplois non agricoles a augmenté de 353 000 le mois dernier, ce qui est bien supérieur à l'augmentation de 180 000 attendue par les économistes interrogés par Reuters. L'économie a également créé 126 000 emplois de plus en novembre et en décembre que ce qui avait été annoncé précédemment.

De nombreux investisseurs estiment que cette forte croissance est positive pour les actions, surtout si elle s'accompagne de bénéfices plus élevés que prévu pour les entreprises. Le S&P 500 a atteint un nouveau sommet vendredi après la publication des données sur l'emploi, aidé par la montée en flèche des actions de Meta Platforms, la société mère de Facebook, et d'Amazon, qui ont augmenté respectivement de 20 % et de 8 % à la suite de leurs résultats d'entreprise.

Pour 2024, les bénéfices du S&P 500 devraient augmenter de près de 10 % après une hausse de 3,6 % en 2023, selon les données de LSEG. Ces attentes seront mises à l'épreuve au cours de la semaine à venir avec une nouvelle série de rapports, notamment ceux d'Eli Lilly, de Walt Disney et de ConocoPhillips.

"Je préférerais une économie plus forte avec moins de baisses de taux à une économie plus faible avec plus de baisses de taux", a déclaré Keith Lerner, co-responsable des investissements chez Truist Advisory Services.

Les analystes de Capital Economics prévoient une année "exceptionnelle" pour les actions américaines, qui se termineront en 2024 à plus de 10 % au-dessus des niveaux actuels, à 5 500. L'optimisme quant au potentiel commercial de l'intelligence artificielle, qui a contribué à alimenter des actions telles que Nvidia l'année dernière, sera probablement à l'origine de ces gains, ont-ils déclaré.

Toutefois, une croissance soutenue supérieure à la tendance pose un autre problème : les craintes d'un rebond inflationniste.

"Les chiffres de la croissance de l'emploi en janvier étaient élevés, peut-être trop élevés", a déclaré Russell Price, économiste en chef chez Ameriprise, dans une note datée de vendredi. "Il y a eu de nombreux signes d'une forte croissance des salaires qui pourrait se traduire par une résurgence des pressions inflationnistes si elle se maintient.

Une période plus longue de taux d'intérêt élevés pourrait également accroître les tensions dans des secteurs de l'économie qui sont déjà en difficulté, tels que l'immobilier commercial.

Les actions de New York Community Bancorp, l'un des principaux prêteurs à l'immobilier commercial de New York, ont chuté ces derniers jours, déclenchant des inquiétudes plus générales concernant les banques régionales, après que la société a réduit son dividende et affiché une perte inattendue.

L'accélération de la croissance et les prévisions de maintien des taux d'intérêt à leur niveau actuel pourraient faire grimper les rendements des bons du Trésor. Des rendements plus élevés peuvent exercer une pression sur les actions parce qu'ils sont en concurrence avec les actions pour attirer les investisseurs, tandis que des taux plus élevés augmentent le coût du capital dans l'économie.

Le rendement de référence des obligations du Trésor à 10 ans, qui évolue à l'inverse des prix des obligations, a atteint 4,05 % vendredi.

Selon les données de LSEG, les investisseurs tablent toujours sur une réduction de 125 points de base des taux d'intérêt de la Fed cette année. Ce chiffre est inférieur aux 150 points de base prévus en début de semaine, mais reste bien supérieur aux 75 points de base prévus par la Fed. (Rapport de Lewis Krauskopf ; rapport complémentaire de Chibuike Oguh ; rédaction d'Ira Iosebashvili et de Richard Chang)