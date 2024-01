Les actions américaines ont clôturé en forte baisse le dernier jour de cotation de janvier après que la Réserve fédérale

a maintenu ses taux d'intérêt

tout en réaffirmant qu'en dépit des progrès accomplis, les risques d'inflation subsistent et en écartant l'espoir d'une baisse des taux d'intérêt dès le mois de mars.

Les trois principaux indices boursiers américains ont déjà été affaiblis par la faiblesse des valeurs technologiques et des méga-capitalisations liées à la technologie le lendemain de la publication de résultats décevants.

décevants d'Alphabet. Les trois indices ont baissé après l'annonce et ont continué à fluctuer à la baisse pendant la conférence de presse du président de la Fed, Jerome Powell.

Les trois indices ont enregistré des gains pour le mois.

Comme prévu, le Comité fédéral des marchés ouverts (FOMC) a laissé son taux directeur inchangé à 5,25 %-5,50 % dans un contexte de ralentissement progressif de l'inflation et de résistance de l'économie.

Dans sa déclaration d'accompagnement, le FOMC a indiqué qu'il "ne s'attend pas à ce qu'il soit approprié de réduire la fourchette cible jusqu'à ce qu'il ait acquis une plus grande confiance dans le fait que l'inflation se rapproche durablement de 2 %", ce qui a porté un coup aux participants du marché qui espéraient un changement de cap rapide et dovish.

"Il n'y a pas eu de surprise dans la déclaration de la Fed", a déclaré Oliver Pursche, vice-président senior de Wealthspire Advisors, à New York. "Il semble que de nouvelles hausses de taux ne soient plus à l'ordre du jour, ce qui est positif, mais les investisseurs devraient continuer à s'attendre à des taux plus élevés pendant plus longtemps, car nous sommes encore loin du genre de données économiques qui pousseraient la Fed à abaisser ses taux."

Les indices ont continué à osciller après que le président de la Fed, Jerome Powell, a déclaré que le FOMC était convaincu qu'il serait approprié de réduire les taux une fois qu'il aurait la confirmation que l'inflation a été maîtrisée, mais a effectivement

exclu

une baisse des taux en mars.

"La bonne nouvelle est que nous pouvons oublier tout resserrement supplémentaire", a déclaré Art Hogan, stratège en chef du marché chez B. Riley Wealth à New York. "La mauvaise nouvelle, c'est que c'est 'quand', et non 'si', qu'ils vont baisser les taux, et ce 'quand' a été repoussé à ce qui était jusqu'à présent la limite du consensus.

Selon les données préliminaires, le S&P 500 a perdu 79,82 points, soit 1,62 %, pour terminer à 4 845,15 points, tandis que le Nasdaq Composite a perdu 348,96 points, soit 2,25 %, pour s'établir à 15 160,94 points. L'indice Dow Jones Industrial Average a perdu 319,91 points, soit 0,83 %, pour s'établir à 38 149,90 points.

La saison des résultats du quatrième trimestre est passée à la vitesse supérieure, près d'une entreprise sur cinq de l'indice S&P 500 devant publier ses résultats cette semaine.

Jusqu'à présent, 176 entreprises ont publié leurs résultats. Parmi eux, 80 % ont dépassé les attentes, selon LSEG.

Les analystes prévoient désormais une croissance globale des bénéfices du S&P 500 au quatrième trimestre de 6,1 % en glissement annuel, ce qui représente une amélioration par rapport aux 4,7 % prévus à la fin du trimestre, selon LSEG.

Les actions d'Alphabet Inc ont chuté le lendemain de la publication de ventes publicitaires décevantes et de la prévision d'une augmentation des dépenses d'investissement pour renforcer ses capacités en matière d'intelligence artificielle.

Microsoft Corp a également prévu une augmentation des coûts pour développer de nouvelles fonctions d'intelligence artificielle, mais ses résultats trimestriels ont dépassé les attentes des analystes. Ses actions ont également terminé la séance en baisse.

Les actions de New York Community Bancorp ont chuté, atteignant leur niveau le plus bas depuis plus de vingt ans, après avoir enregistré une perte surprise et réduit son dividende.

Une série d'indicateurs économiques publiés mercredi, notamment les coûts de l'emploi au quatrième trimestre et l'indice de l'emploi d'ADP, ont suggéré une certaine détente sur le marché du travail, considérée par la Fed comme une condition préalable nécessaire pour ramener l'inflation à son objectif annuel de 2 %.