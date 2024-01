Les actions mondiales sont restées stables lundi, les marchés américains étant fermés pour cause de vacances, tandis que les actions chinoises ont légèrement baissé après que la banque centrale du pays a pris les investisseurs à contre-pied en renonçant à une réduction des taux.

L'indice boursier mondial MSCI est resté inchangé dans la matinée en Europe. Il a baissé d'environ 0,35 % depuis le début de l'année, après une hausse de 20 % en 2023.

L'indice chinois CSI 300 est tombé à son plus bas niveau depuis 2019, mais s'est redressé pour s'établir à 0,1 % de moins, les investisseurs ayant digéré la décision de la banque centrale de laisser son taux directeur à moyen terme inchangé lundi, défiant les attentes d'une réduction.

Malgré le début de la journée de lundi, les investisseurs s'attendent à une semaine chargée avec des données sur la croissance chinoise au quatrième trimestre, l'inflation britannique et les ventes au détail américaines, toutes attendues mercredi.

Ils écouteront également attentivement les représentants des banques centrales, en particulier Christopher Waller, de la Réserve fédérale, dont la position dovish à la fin du mois de novembre a contribué à faire grimper les marchés et qui s'exprimera mardi.

L'indice européen STOXX 600 était en baisse de 0,3 % lundi, après avoir terminé la semaine précédente pratiquement inchangé. L'indice britannique FTSE 100 et l'indice allemand DAX étaient également en baisse de 0,3 %.

Les traders s'attendent à ce que la Fed réduise ses taux d'intérêt d'environ 165 points de base cette année, et estiment qu'il y a 80 % de chances qu'elles commencent en mars, selon les prix du marché monétaire.

"La première moitié du mois de janvier a montré une dislocation entre les attentes en matière de taux et les données aux États-Unis", a déclaré Francesco Pesole, stratège en matière de devises chez ING.

"Les deux données les plus importantes pour la Réserve fédérale, à savoir les chiffres de l'emploi et de l'inflation, ont toutes deux été plus élevées que prévu. M. Pesole a déclaré que "des mots forts de la part de la Fed, peut-être (de) Powell lui-même", pourraient être nécessaires pour freiner certains des paris importants sur la réduction des taux d'intérêt.

Les contrats à terme pour le S&P 500 étaient en baisse de 0,1 %, les marchés américains étant fermés pour le Martin Luther King, Jr. Les marchés américains sont fermés pour la journée Martin Luther King, ce qui signifie que les transactions sur les titres du Trésor ont été suspendues. Le rendement des obligations allemandes de référence à 10 ans a augmenté d'environ 4 points de base pour atteindre 2,18 % après avoir stagné la semaine dernière.

Les actions japonaises ont continué à briller, l'indice Nikkei 225 atteignant un nouveau record de 34 ans au-dessus de 36 000. Le marché a été soutenu par la baisse du yen et des rendements obligataires américains ces derniers jours.

Les dirigeants et les cadres du monde entier qui se réunissent cette semaine à Davos, en Suisse, à l'occasion de la 54e édition du Forum économique mondial, se concentreront sur la politique mondiale.

Toutefois, les marchés ont peu réagi à la victoire du Parti démocrate progressiste au pouvoir à Taïwan au cours du week-end, un résultat qui a déplu à Pékin.

Le caucus républicain américain de l'Iowa se déroulera par un temps glacial plus tard dans la journée de lundi. Les craintes d'un conflit plus large au Moyen-Orient ont continué à s'intensifier après que l'armée américaine a déclaré dimanche que ses avions de guerre avaient abattu un missile tiré depuis les zones militantes houthies du Yémen.

L'euro s'est maintenu à 1,095 dollar, tandis que l'indice du dollar s'est stabilisé autour de 102,4.

Les prix du pétrole ont été quelque peu stimulés par les perturbations du transport maritime en mer Rouge, bien que les inquiétudes concernant la demande cette année aient limité la hausse.

Le pétrole brut Brent était en baisse de 0,1 % à 78,20 dollars le baril, après avoir atteint son plus haut niveau en deux semaines à 80,75 dollars vendredi.