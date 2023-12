La société chinoise de matériaux de construction Beijing New Building Materials (BNBM) a accepté d'acheter une participation de 78,34 % dans le fabricant de peintures et de revêtements Carpoly Chemical Group pour 4,07 milliards de yuans (573 millions de dollars).

La transaction, qui doit encore être examinée par l'organisme de surveillance anti-monopole chinois, devrait stimuler les activités de peinture et de revêtement de BNBM, qui sont actuellement limitées au marché du nord de la Chine, a déclaré BNBM dans un document déposé à la bourse de Shenzhen vendredi.

La filialisation de Carpoly, un important producteur de peinture basé dans la ville de Jiangmen, dans le sud de la Chine, multipliera par plus de dix la capacité de BNBM dans le domaine de la peinture et du revêtement, selon la déclaration.

BNBM achète cette participation à des entités telles que la société hongkongaise World Champion et des sociétés liées au fondateur de Carpoly, Qiu Qiming, et à sa famille. (1 $ = 7,1035 yuans chinois renminbi) (Reportage de Roxanne Liu et Ryan Woo ; Rédaction de Kirsten Donovan)