Un projet immobilier soutenu par l'État en Chine a reçu le premier prêt de développement dans le cadre du mécanisme dit de "liste blanche" de Pékin et deux grandes villes ont assoupli les restrictions à l'achat de logements, ont rapporté les médias d'État, alors que les inquiétudes grandissent quant à la liquidation d'Evergrande.

Ces dernières mesures s'ajoutent à une série de politiques de soutien mises en place par la deuxième économie mondiale au cours de l'année écoulée pour aider à relancer le secteur immobilier, crucial pour l'économie et frappé par une crise de la dette sans précédent.

Malgré ces mesures, le marché de l'immobilier a terminé l'année dernière avec la pire baisse des prix des logements neufs en près de neuf ans, jetant une ombre sur les espoirs d'une reprise économique plus large et renouvelant les demandes des investisseurs en faveur d'initiatives politiques plus fortes.

Les analystes estiment qu'un tribunal de Hong Kong plaçant le géant de l'immobilier China Evergrande Group en liquidation pourrait aggraver les perspectives de la demande, les acheteurs adoptant une approche prudente en raison de l'incertitude quant à la santé d'autres promoteurs privés.

Deux des principales villes chinoises, Suzhou et Shanghai, ont suivi Guangzhou dans l'assouplissement des restrictions d'achat de logements, ont rapporté les médias officiels mardi, dans un effort pour stimuler la demande des acheteurs de logements.

Les investisseurs n'ont toutefois pas été enthousiasmés par ces nouveaux soutiens, l'indice Hang Seng Mainland Properties de Hong Kong et l'indice chinois CSI 300 Real Estate ayant tous deux chuté de 2,6 % mercredi.

Dans le cadre d'une autre mesure de soutien, un prêt d'une valeur de 330 millions de yuans (46 millions de dollars) pour un développement soutenu par l'Etat a été approuvé quelques jours ouvrables seulement après que le gouvernement ait annoncé le mécanisme de "liste blanche de projets", a rapporté le journal officiel Securities Times mercredi.

Le Securities Times a indiqué que la ville de Nanning, dans la région de Guangxi, avait fourni sa première "liste blanche de projets" aux sociétés financières locales, contenant 107 développements. Un projet du Guangxi Beitou Industry & City Investment Group, soutenu par l'État, s'est vu accorder un prêt de développement par China Mingsheng Banking Corp.

La ville de Chongqing, dans le sud-ouest du pays, a également fourni une liste blanche de 314 projets, pour un besoin de financement total de 83 milliards de yuans, ajoute le rapport.

Le déploiement du soutien financier dans le cadre de ce mécanisme est suivi de près par un marché qui souffre d'une crise de la dette depuis le milieu de l'année 2021, qui a entraîné des maisons inachevées et des défauts de paiement, en particulier parmi les promoteurs privés.

SENTIMENT DES ACHETEURS

Ces nouvelles mesures interviennent alors que les analystes évaluent l'impact de l'ordre du tribunal de mettre en liquidation Evergrande, qui était autrefois le promoteur le plus vendu de Chine, avec plus de 300 milliards de dollars de dettes.

"Nous pensons que les inquiétudes des acheteurs concernant l'achat d'unités pré-vendues par des promoteurs en difficulté financière qui pourraient ne pas livrer le projet en temps voulu - c'est l'une des principales raisons pour lesquelles les ventes de logements sont encore léthargiques", a déclaré Christopher Beddor, directeur adjoint de la recherche sur la Chine chez Gavekal Economics.

"La liquidation ordonnée à Hong Kong, qui fait la une des journaux, n'aura pas un grand impact sur l'humeur des acheteurs.

Les maisons inachevées promises aux acheteurs par Evergrande seront probablement livrées, car le gouvernement en a fait une priorité absolue pour tous les promoteurs, a déclaré Jonathan Krane chez Krane Shares à New York.

"L'impact à long terme est que l'immobilier représentera une part moins importante de l'économie chinoise, remplacée par d'autres industries telles que la technologie, les produits de consommation et les services.

Outre l'impact sur les ventes de logements, S&P Global Ratings a indiqué dans un rapport publié mercredi que les créanciers étrangers d'Evergrande risquent de recevoir un paiement potentiellement minuscule dans le cadre d'un processus de liquidation compliqué qui pourrait prendre des années.

(1 $ = 7,1814 yuans chinois renminbi) (Reportage de Clare Jim à Hong Kong, Liangping Gao à Pékin, Scott Murdoch à Sydney, Tom Westbrook à Singapour et Megan Davies à New York ; Rédaction de Sumeet Chatterjee ; Édition de Stephen Coates)