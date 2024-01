Le promoteur immobilier CIFI Holdings, basé à Shanghai, a déclaré mercredi qu'il avait proposé à ses détenteurs d'obligations cinq options avec des extensions d'échéance et des décotes différentes, afin de restructurer sa dette offshore de 7 milliards de dollars.

La proposition de restructuration de la dette, qui comprend également l'échange d'une partie de la dette contre des actions, vise à réduire de moitié la dette de l'entreprise pour la ramener entre 3,3 et 4 milliards de dollars, a indiqué l'entreprise dans un document d'archives.

Les conditions affinées font suite à la proposition du promoteur en mars qui ne prévoyait aucun plan de décote et une extension de l'échéance à moins de 7 ans, soulignant la détérioration de l'environnement opérationnel et financier depuis que le secteur a sombré dans une crise de la dette au milieu de l'année 2021.

Reuters a rapporté en octobre que quelques promoteurs, dont CIFI, avaient réduit leurs offres aux créanciers offshore avec des décotes allant de 70 % à 80 % en raison de la détérioration de l'environnement. CIFI a lancé un processus de restructuration de la dette offshore en novembre 2022 après avoir suspendu tous ses paiements.

Une proposition affinée a été présentée "après avoir pris en compte les discussions avec (les détenteurs d'obligations), les conditions de marché en vigueur et les dernières performances commerciales du groupe", a déclaré CIFI dans le document déposé mercredi.

Il a ajouté que même si le marché de l'immobilier pourrait être confronté à davantage de difficultés, l'entreprise a pour objectif de livrer 80 000 logements aux acheteurs, le coût de la construction et de l'installation devant s'élever à plus de 30 milliards de yuans (4,20 milliards de dollars).

CIFI, le 19ème plus grand promoteur en Chine en termes de ventes, a déclaré que les options pour les détenteurs d'obligations avec des éléments de mise en équivalence ou de décote auront une échéance plus courte, et que la plupart des extensions d'échéance iront de deux à neuf ans, avec un nouveau taux de coupon de 2-4%.

Toutes les options seront assorties d'un crédit renforcé par un ensemble d'actifs onshore et offshore.

Haitong International et Linklater sont les conseillers de CIFI. Alvarez & Marsal et Allen & Overy sont les conseillers du comité de coordination, et Houlihan Lokey et Kirkland & Ellis sont les conseillers du groupe ad hoc des détenteurs d'obligations.

Les actions de CIFI ont bondi de 5,9 % mercredi après-midi, surpassant la baisse de 1,8 % de l'indice Hang Seng Mainland Properties. (1 $ = 7,1455 yuans chinois renminbi) (Reportage de Clare Jim ; Rédaction de Shri Navaratnam)