Certains constructeurs automobiles chinois ont dû retarder la livraison de modèles phares en raison de problèmes de production liés à une unité informatique fabriquée par le géant technologique Huawei, ont déclaré cinq personnes au fait de la situation.

Changan Auto et Chery Auto - tous deux partenaires de Huawei pour le développement de leurs marques de véhicules électriques haut de gamme - ont déposé des plaintes et sont en pourparlers pour résoudre le problème, ont indiqué deux de ces personnes.

Seres, un constructeur automobile plus petit, a également été affecté, a déclaré une personne.

L'unité de calcul, appelée MDC 810, alimente les systèmes avancés d'aide à la conduite et est au cœur des ambitions de Huawei de devenir le principal fournisseur de logiciels et de composants pour les véhicules électriques intelligents.

Le problème de production est lié à une pénurie d'un composant qui entre dans la composition du MDC 810, selon l'une des sources.

Ces problèmes surviennent à un moment où Huawei cherche à obtenir davantage d'investisseurs pour son unité commerciale Intelligent Automotive Solution (IAS), créée il y a quatre ans, qu'elle envisage de filialiser. Changan Auto a déclaré qu'il envisageait de détenir jusqu'à 40 % de la nouvelle société.

Huawei, Chery et Seres n'ont pas répondu aux demandes de commentaires de Reuters. Changan a renvoyé la demande à sa division Avatr, qui n'a pas répondu.

Les trois modèles concernés ont été lancés au cours du dernier trimestre 2023.

La berline Avatr 12 de Changan, dont le prix est de 300 800 yuans (41 880 dollars), avait des commandes de plus de 20 000 unités au 1er décembre, selon l'entreprise.

Lors d'un événement organisé la semaine dernière, le vice-président d'Avatr, Li Pengcheng, a cité les "difficultés d'approvisionnement en composants clés" comme facteur expliquant les retards de livraison de deux semaines en moyenne. Il n'a pas cité Huawei.

Avatr prévoit de dédommager les acheteurs à hauteur de 15 000 yuans pour les retards de livraison.

La berline Luxeed S7 de Chery - le premier modèle de sa marque Luxeed - avait reçu environ 20 000 commandes au 28 novembre. Luxeed a déclaré ce mois-ci que les acheteurs pourraient être remboursés à hauteur de 10 000 yuans s'ils n'étaient pas en mesure de récupérer la S7 comme promis. Le S7 est vendu à partir de 249 800 yuans.

La marque n'a été lancée que récemment, en novembre, et Huawei en a fait grand cas, son directeur exécutif Richard Yu affirmant que la S7 battrait la Model S de luxe de Tesla en termes de performances et à un prix inférieur à celui de la Model 3.

Seres, qui a lancé son SUV Aito M9 en décembre, devait livrer son premier lot de 2 000 véhicules d'ici le 26 janvier aux acheteurs, mais n'a pas atteint cet objectif, a déclaré une personne ayant une connaissance directe de l'affaire. Le véhicule est vendu à partir de 469 800 yuans.

La berline Alpha S de BAIC ARCFOX, lancée en 2021, utilise également le MDC 810. Deux personnes ont déclaré que la pénurie de MDC 810 avait affecté la production de l'Alpha S par le passé.

Bluepark New Energy Technology, une filiale de BAIC Motor qui possède la marque ARCFOX, n'a pas répondu aux demandes de commentaires.

Le MDC 810 permet aux constructeurs automobiles d'offrir des fonctions de conduite dites intelligentes qui comprennent la conduite autonome sur autoroute et l'aide aux conducteurs dans les embouteillages, à l'instar de ce que propose l'Autopilot de Tesla en Amérique du Nord.

En Chine - le plus grand marché automobile du monde - où des centaines de véhicules électriques et hybrides essence-hybride se disputent l'attention des consommateurs, de telles fonctionnalités sont devenues un argument de vente majeur et sont une raison clé pour laquelle les constructeurs automobiles ont cherché à s'associer à Huawei, selon les analystes. (1 $ = 7,1815 yuans chinois)