Rating TrackInsight Plus d'information PAS ENCORE NOTÉ Objectif d'investissement The Lyxor EUROMTS 7-10Y Investment Grade (DR) UCITS ETF is a UCITS compliant exchange traded fund that aims to track the benchmark index MTS Mid Price InvG Ex-CNO Etrix 7-10 yrs EUR. The MTS Mid Price Investment Grade Eurozone Government Bond 7-10Y Index measures the performance of the Eurozone's largest and most widely traded 7-10Y government bonds which have at least two investment grade ratings from the three main credit ratings agencies. The index is denominated in Euro Thèmes d'investissement Catégorie d'actif Fixed Income Zone économique Eurozone Type pays Développés Types d'Obligations Gouvernement Échéances 7-10A Description Sous Jacent Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn 7-10 Year Bond GTR Index - EUR Devise EUR Frais de gestion 0.165% Encours (2020-11-07) 276.8 M EUR Société de gestion Lyxor Caractéristiques Compétence juridique Luxembourg Structure SICAV Date de création 2007-01-18 Politique de dividendes Capitalisation Méthode de réplication Physique Modèle de réplication Réplication intégrale Évolutions des encours (2020-11-07) Dernière 276.8 M EUR 1 mois 267.34 M EUR 3 mois 270.07 M EUR 6 mois 260.69 M EUR 1 an 308.08 M EUR