Rating TrackInsight Plus d'information PAS ENCORE NOTÉ Objectif d'investissement The Lyxor S&P 500 Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc is a UCITS compliant exchange traded fund that aims to track the benchmark inde S&P 500 2x Inverse Daily Index. Thèmes d'investissement Catégorie d'actif Alternatif Zone géographique Etats Unis Style de taille Grandes Capitalisations Pondération Pondéré par Capitalisation Description Sous Jacent S&P 500 2X Inverse Daily Index - USD Devise USD Frais de gestion 0.6% Encours (2020-08-07) 52.86 M USD Société de gestion Lyxor Caractéristiques Compétence juridique Luxembourg Structure SICAV Date de création 2017-12-14 Politique de dividendes Capitalisation Méthode de réplication Synthétique Modèle de réplication Unfunded Swap Évolutions des encours (2020-08-07) Dernière 52.86 M USD 1 mois 56.78 M USD 3 mois 55.23 M USD 6 mois 30.79 M USD 1 an 31.47 M USD