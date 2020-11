Stratégie du fonds géré par AXA FUNDS MANAGEMENT S.A. Le Gestionnaire financier anticipe que la durée de vie moyenne des investissements du Compartiment, jusqu'à leur échéance ou leur rachat, sera de trois ans ou moins, bien que le Gestionnaire financier se réserve la faculté de modifier son approche si les conditions de marché le justifient. Le Gestionnaire financier estime que le Compartiment procurera aux porteurs de parts un degré plus élevé de protection du capital que celui habituellement procuré par les portefeuilles obligataires à long-terme et bénéficiant d'une moindre notation. Le Compartiment a choisi d'investir dans des titres obligataires d'entreprises à rendement élevé, et dans une moindre mesure, dans des actions privilégiées qui offrent, selon le Gestionnaire financier, un rendement élevé au moment de leur acquisition.

Performances du fonds : AXAIMFIIS Europe Short Dur HY F Cap EUR

Performances Historiques Glissantes au 23-11-2020 Début d'année 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans Max Fonds -1.37% +1.38% +1.91% +6.93% -0.72% +0.19% +31.63% Catégorie 0.1% 2.57% 3.3% 11.45% 1.79% 5.13% - Indice 0.99% 2.57% 3.56% 11.36% 2.8% 8.12% -

Exposition par type d'actif au 31-07-2020 Long Court Nets Obligations 96.76% 0% 96.76% Liquidités 34.3% 31.78% 2.52% Convertibles 0.72% 0% 0.72% Autres 0% 0% 0%

Copyright © 2009 Morningstar. All Rights Reserved. The information, data and opinions expressed (“Information”) and contained herein: (1) are proprietary to Morningstar and/or its content providers and are not intended to represent investment advice or recommendation to buy or sell any security; (2) may not be copied or distributed without express license to do so; and (3) are not warranted to be accurate, complete or timely. Morningstar reserve its rights to charge for access to these Ratings and/or Rating report. Neither Morningstar nor its content providers are responsible for any damages or losses arising from any use of this Rating, Rating Report or Information contained therein.