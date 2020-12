Stratégie du fonds géré par EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT (F Le compartiment a pour objectif, sur son horizon de placement recommandé, de participer partiellement à l'évolution des marchés actions européens, tout en mettant en place sur les marchés à terme et optionnels une couverture permanente totale ou partielle contre le risque actions en fonction des anticipations du gérant. Le Compartiment est géré activement, ce qui signifie que le Gestionnaire prend des décisions d'investissement dans le but d'atteindre l'objectif et la politique de placement du Compartiment. Cette gestion active inclut de prendre des décisions concernant la sélection d'actifs, l'allocation régionale, les vues sectorielles et le niveau global d'exposition au marché. Le Gestionnaire n'est en aucun cas limité par les composants de l'indice de référence dans le positionnement de son portefeuille, et le Compartiment peut ne pas détenir tous les composants de l'indice de référence, voir aucun des composants en question.

Performances du fonds : EdR SICAV Equity Euro Solve A EUR

Performances Historiques Glissantes au 15-12-2020 Début d'année 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans Max Fonds -9.27% +0.6% +1.02% +4.19% -8.81% -11.72% -7.46% Catégorie -1.17% 1.53% 3.06% 6.59% -0.18% 0.92% -

