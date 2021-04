Stratégie du fonds géré par INVESCO MANAGEMENT S.A. Ce Compartiment vise à obtenir des plus-values à long terme au moyen d'un portefeuille diversifié de participations dans des sociétés asiatiques dont le potentiel de croissance est séduisant, notamment des petites et moyennes entreprises dont la capitalisation boursière est inférieure à 1 milliard d'USD. Au moins 70 % de l'actif total du Compartiment (hors liquidités détenues à titre accessoire) seront investis dans des actions ou titres de fonds propres émis par des sociétés ayant leur siège dans un pays d'Asie ou dans un pays situé hors d'Asie mais qui exercent leurs activités de façon prédominante en Asie, ou des holdings dont les participations sont investies de façon prédominante dans des sociétés dont le siège se trouve dans un pays asiatique.

Performances du fonds : Invesco Asia Opportunities Eq E EUR Acc

Performances Historiques Glissantes au 12-04-2021 Début d'année 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans Max Fonds +5.9% -4.53% +0.28% +6.86% +32.53% +32.09% +149.09% Catégorie 8.23% 1.09% 3.08% 19.06% 46.84% 38.43% -

Exposition sectorielle au 28-02-2021

Exposition par type d'actif au 28-02-2021 Long Court Nets Actions 99.45% 0% 99.45% Liquidités 2.59% 2.04% 0.55%

