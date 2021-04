Stratégie du fonds géré par BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRELAND - ETF L'objectif d'investissement du Fonds est de délivrer la performance nette de rendement total de l'Indice de Référence (à savoir l'EURO STOXX 50®), moins les commissions, frais et coûts de transaction du Fonds. L'Indice de Référence est un indice de titres avec une forte capitalisation de marché, généralement établi dans la zone euro. Les titres cotés sur les marchés boursiers européens sont éligibles à l'inclusion. L'Indice de Référence représente les sociétés de la zone euro qui sont accessibles aux investisseurs du monde entier, et fournit une représentation de 17 secteurs avec 50 titres sous-jacents au 30 Septembre 2011.

Performances du fonds : iShares MSCI USA Small Cap ETF USD Acc

Performances Historiques Glissantes au 27-04-2021 Début d'année 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans Max Fonds +19.89% +2.29% +12.75% +41.56% +63.26% +57.55% +553.02% Indice 20.03% 2.35% 12.7% 44.81% 61.67% 58.32% -

Copyright © 2009 Morningstar. All Rights Reserved. The information, data and opinions expressed (“Information”) and contained herein: (1) are proprietary to Morningstar and/or its content providers and are not intended to represent investment advice or recommendation to buy or sell any security; (2) may not be copied or distributed without express license to do so; and (3) are not warranted to be accurate, complete or timely. Morningstar reserve its rights to charge for access to these Ratings and/or Rating report. Neither Morningstar nor its content providers are responsible for any damages or losses arising from any use of this Rating, Rating Report or Information contained therein.