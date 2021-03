Wall Street : handicapé par des taux qui au final se replient

La Bourse de New York a légèrement reculé, les habillages de bilan de fin de trimestre ne parvenant pas à contrebalancer l'impact de taux longs qui continuent de se tendre.



Le Dow Jones, qui battait un record absolu lors des échanges électroniques de préouverture, a cédé -0,31% à 33.067, le S&P-500 affiche le même écart à 3.958 et le Nasdaq -le plus mal parti à 15H30- s'en sort le mieux avec seulement -0,1% à 13.045 (les 13.000 sont ainsi préservés, ce qui n'était pas gagné).

Si la dernière séance du trimestre se passe bien, le Dow Jones et le S&P500 pourraient battre des records absolus (et le 'S&P' tester les 4.000), en s'inspirant d'un nouveau plan d'investissements dans les infrastructures évoqué par Joe Biden qui pourrait doper la croissance... et les prix.



C'est pourquoi la hausse des rendements obligataires s'est poursuivie de façon assez impulsive en préouverture des marchés US (le rendement du T-Bond a fusé jusque vers 1,776%, au plus haut depuis fin 2019) mais cela s'est bien mieux terminé, après une inversion de polarité dans l'après-midi.

Le T-Bond finit sur une progression... et un repli symétrique d'un point de base de son rendement vers 1,71%.



La confiance du consommateur aux Etats-Unis s'est améliorée très fortement au mois de mars, à 109,7 ce mois-ci contre 90,4 en février (Jefferies ne tablait que sur une augmentation à 94,5).



Mais ce chiffre supérieur aux attentes a été tempéré par un prix moyen des maisons en hausse de +11,1% en janvier (au lieu de +11,4% attendu par rapport au même mois de 2020), selon l'indice S&P Corelogic Case-Shiller. La hausse a été la plus forte à Phoenix, où la progression des prix a atteint 15,8%, suivi de Seattle (+14,3%) et San Diego (+14,2%).



Wall Street a bien résisté, malgré la révélation des ventes liquidatives du fonds spéculatif Archegos dont les pertes pourraient largement excéder sa taille initiale de 10Mds$ (son 'exposition' pourrait s'avérer très supérieure aux 50Mds$ estimés initialement) : les investisseurs veulent croire à la thèse de 'l'accident isolé'.



Côté valeurs, la séance a été marquée par un repli d'ensemble des 'GAFAM' avec notamment Apple -1,4%, Microsoft -1,2%, Facebook -1% et Amazon -0,6%. Lourd repli d'Illumina de -6,5%, Broadcom -4,5% et Moderna -4%... en partie compensé par +4% sur Tesla, +5,3% sur American Airlines et +6,6% sur Baidu.



