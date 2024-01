Le détaillant sud-africain Woolworths s'attend à ce que son bénéfice semestriel baisse de 10 % en raison de la baisse des dépenses des consommateurs en matière de vêtements et de la persistance de la crise énergétique et logistique dans le pays.

Le détaillant de produits alimentaires, de mode et de beauté, qui cible le segment des revenus moyens à élevés du pays, a déclaré que son bénéfice net par action (HEPS) provenant des activités poursuivies devrait chuter de 5 % à 10 % au cours de la période de 26 semaines qui s'est terminée le 24 décembre.

Le chiffre d'affaires du groupe et les ventes des concessions des activités poursuivies, à l'exclusion du détaillant David Jones, vendu l'année dernière, ont augmenté de 5,4 % et de 4,4 % à taux de change constant. Ces chiffres sont inférieurs aux 12,5 % enregistrés au cours de la période précédente.

Woolworths a déclaré que la performance pour la période actuelle a été affectée par un contexte macroéconomique de plus en plus difficile, compte tenu de l'impact soutenu des augmentations des taux d'intérêt et du coût de la vie plus élevé.

"Cela a eu un impact négatif sur la fréquentation, ce qui a entraîné un recul plus important que prévu des dépenses discrétionnaires", a déclaré le détaillant.

Les opérations ont également été perturbées par un plus grand nombre de coupures d'électricité, la congestion des ports et l'impact de la grippe aviaire sur la disponibilité des lignes de produits alimentaires de base tels que les œufs.

Au cours des six dernières semaines de la période, qui comprenaient la saison des fêtes, la croissance des ventes s'est accélérée pour atteindre 7,2 %, soutenue par les promotions du vendredi noir et le commerce de la saison des fêtes, a déclaré Woolworths.

Son activité alimentaire a augmenté son chiffre d'affaires de 8,4 %, tandis que les ventes de son activité mode, beauté et maison ont progressé de 2,2 % et de 1,5 % dans des magasins comparables affectés par une faible disponibilité, due en partie à l'arrivée tardive de certaines gammes estivales en raison de l'encombrement des ports.

Les conditions commerciales en Australie et en Nouvelle-Zélande se sont encore détériorées, le moral des consommateurs australiens étant presque au plus bas et l'épargne des ménages étant la plus faible depuis la crise financière mondiale, a déclaré Woolworths.

En conséquence, l'entreprise de vêtements Country Road Group a vu ses ventes baisser de 5 % et de 9 % dans les magasins comparables.