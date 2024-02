Les marchés financiers sud-coréens en bref :

** Les actions sud-coréennes ont chuté mardi, suivant la faiblesse de Wall Street au cours de la nuit, en raison de la baisse des paris sur la réduction des taux d'intérêt à court terme. Le won est resté stable, tandis que le rendement des obligations de référence a augmenté.

** L'indice de référence KOSPI a perdu 20,12 points ou 0,78%, à 2 571,19 à 0201 GMT. L'indice a chuté de 0,92% lundi.

** La croissance du secteur des services aux Etats-Unis s'est accélérée en janvier, les nouvelles commandes ayant augmenté et l'emploi ayant rebondi, selon des données publiées lundi, dans un autre signe de dynamisme économique robuste.

** Les principaux indices boursiers de Wall Street ont chuté lundi après que le président de la Réserve fédérale Jerome Powell a fermement rejeté les spéculations sur l'imminence d'une réduction des taux d'intérêt.

** Le ministère sud-coréen des Finances a déclaré mardi que le gouvernement préparerait des mesures visant à mieux gérer les risques de règlement des opérations de change afin d'améliorer l'accès des investisseurs étrangers.

** Parmi les poids lourds de l'indice, le fabricant de puces Samsung Electronics a chuté de 0,67% mais son homologue SK Hynix a gagné 0,76%, tandis que le fabricant de batteries LG Energy Solution a chuté de 2,06%.

** Hyundai Motor a perdu 0,21% et Kia Corp a perdu 3,55%, tandis que le moteur de recherche Naver et la messagerie instantanée Kakao ont baissé de 1,68% et 1,64%, respectivement.

** SK Innovation, dont le bénéfice du quatrième trimestre s'est avéré bien inférieur aux attentes du marché en raison d'une perte dans son activité pétrochimique, a chuté de 4,56%.

** Sur les 934 titres échangés, 258 ont progressé et 634 ont reculé.

** Les étrangers ont été vendeurs nets d'actions d'une valeur de 18,3 milliards de wons (13,8 millions de dollars) sur le marché principal.

** Le won était coté à 1.330,8 pour un dollar sur la plateforme de règlement onshore, sans changement par rapport à la clôture précédente.

** Les contrats à terme de mars sur les bons du Trésor à trois ans ont baissé de 0,01 point à 104,77.

** Le rendement des obligations du Trésor coréen à trois ans, les plus liquides, a augmenté de 0,5 point de base à 3,317%, tandis que le rendement de référence à 10 ans a augmenté de 3,3 points de base à 3,407%. (1 $ = 1 330,6600 wons) (Reportage de Jihoon Lee ; Rédaction de Varun H K)